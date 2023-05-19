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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يعلن أول الرحلين في الميركاتو الصيفي

فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحيل فيل جونز، مدافع الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي:" سيغادر فيل جونز صفوف مانشستر يونايتد مع نهاية عقده في أولد ترافورد هذا الصيف"

وانضم فيل جونز إلى مانشستر يونايتد عام 2011 من بلاكبيرن روفرز، وحقق الدوري الإنجليزي  رفقة  الشياطين الحمر في الموسم التالي 2012-13 خلال آخر مواسم السير أليكس فيرجسون مع الشياطين الحمر.

وخاض جونز 229 مباراة بقميص نادي مانشستر يونايتد في مخلف المسابقات، إذ سجل 6 أهداف، بجانب تمثيله لمنتخب إنجلترا في 27 مباراة دولية.

وجاء آخر ظهور لجونز مع مانشستر يونايتد في مباراة برينتفورد بنهاية الموسم الماضي، ولم يشارك مع كتيبة إريك تن هاج في أي مباراة خلال الموسم الجاري.

مانشستر يونايتد فيل جونز نادي مانشستر يونايتد أولد ترافورد أليكس فيرجسون

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