مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

شريهان.. كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، وجود عمل جديد مع الفنانة شريهان الفترة المقبلة، مضيفا: انتظروا شريهان في مسلسل ضخم ومسرحية قريبا.

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن الفنانة شريهان فنانة ملهمة وجميلة وتتعامل مع الفن بروح الهواية والبحث عن التفاصيل والمجهود غير العادي.

عرق البلح



وقدمت شريهان، عدة أعمال درامية من أهمها أفلام كش ملك وعرق البلح والعشق والدم بالإضافة إلى عدة مسلسلات أشهرها الجلاد والحب ودعوني أعيش والامتحان وناري ودموعي وابتسامتي ورحمة ونار ودخان وعدة مسرحيات أشهرها سك على بناتك مع فؤاد المهندس.

ولمتابعة المزيد حول جديد الفنانة شريهان وإنتاج مسلسل ضخم ومسرحية .. تابع الفيديو جراف التالي: