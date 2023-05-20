عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقة سيارة كشفت العصابة.. حبس المتهمين بالاتجار في العملة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى غير المشروع خارج السوق المصرفي، عثر بحوزتهم علي أكثر من 5 ملايين جنيه وعملات أجنبية متنوعة، وقيام اثنين منهم بارتكاب واقعتي سرقة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد قاد بلاغ سرقة متعلقات من داخل سيارة الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى ضبط 5 أشخاص يتاجرون فى النقد الأجنبى عثر بحوزتهم علي أكثر من 5 ملايين جنيه وعملات أجنبية متنوعة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المعادى من أحد الأشخاص ، مقيم بحلوان قرر بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه بدائرة القسم، ولدى عودته إكتشف كسر زجاج الباب الخلفى للسيارة وسرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالى من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد شخصين حال قيامهما بإرتكاب الواقعة بإستخدام سيارة مثبت عليها لوحات معدنية محددة ، وبالكشف الفنى عليها تبين أنها خاصة بسيارة أُخرى مُبلغ بسرقة لوحاتها .

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى قيام مرتكبى الواقعة بسرقة مبلغ مالى "عملة أجنبية" وجهاز لاب توب من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص مقيم بالبساتين بذات الأسلوب حال توقفها بدائرة القسم وبتتبع السيارة المستخدمة فى إرتكاب واقعتى السرقة أمكن التوصل إلى أنها ملك أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شقيقه له معلومات جنائية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهما وضبطهما .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب واقعتى السرقة وأقرا بسرقة اللوحات المعدنية من إحدى السيارات المتوقفة بدائرة قسم شرطة البساتين وتثبيتها على السيارة فى إرتكاب الواقعتين ،كما تخلصا من اللوحات المعدنية المسروقة بإلقائها بنهر النيل بالجيزة ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمحيط سكنهما وسيارة أخرى وجزء من المبالغ المالى حصيلة واقعة السرقة الثانية والمبلغ المالى وجهاز لاب توب حصيلة واقعة السرقة الأولى، وأقرا بقيامهما بشراء السيارة الثانية وكذا إنفاقهما جزء من المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية من متحصلات واقعة السرقة الثانية وتخلصهما من جهاز "اللاب توب" حصيلة واقعة السرقة الثانية بإلقائه بالطريق العام .

وبمناقشة المتهمان عن باقى المبلغ المالى عملة "أجنبية" أقرا بقيامهما بتغيير باقى المبلغ المالى إلى عملة "محلية" عن طريق عملائهما 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة، أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ودراجة نارية ملك إثنين منهم بدائرة قسم شرطة المعادى وعثر بداخل السيارة على مبالغ مالية بلغت أكثر من 5 مليون جنيه وعملات أجنبية متنوعة .

وبمواجهتهم أقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 5 أشخاص النقد الأجنبي المعادي القاهرة سرقة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

خلصت| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار في السوق السوداء

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

موضوعات متعلقة

حبس المتهمين بسرقة اسوار كوبري بمنشأة ناصر

بعد فيديو خناقة أسطوانات الغاز.. قرار من النيابة ضد شخص بمصر القديمة

حبس شخصين لاتجارهم في العملة بالقاهرة

حبس شخصين بتهمة استغلال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

السحب والمفتاح المصطنع.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

كسر القفل.. حبس 3 أشخاص سرقوا محتويات ورشة طلاء معادن بمنشاة ناصر

بأسلوب المغافلة.. حبس شخص تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

ترشيحاتنا

مستشار التضامن: مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الأكبر في تاريخ مصر

أول تعليق من حسين الشحات بعد تألقه أمام الترجي

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف وملء الفراغات

رسمياً.. شاب مصري يشارك في بطولة الكيك بوكسينج المقامة بإيطاليا

القمة العربية.. حضور قوي لمصر وإشادة بكلمة الرئيس السيسي

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

فى ذكري وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام

يحصد ملايين المشاهدات.. مقطع فيديو لشركة طيران تزن عملائها.. أعرف القصة

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ