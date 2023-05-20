جومانا مراد ضيفة برنامج " كتاب الشهرة " … غدا

تحل الفنانة جومانا مراد ضيفة علي برنامج كتاب الشهرة ، اليوم ، السبت ، علي قناة الجديد اللبنانية .

ومن المقرر ان يحاور الفنانة جومانا مراد علي ياسين ، علي ان تذاع الحلقة في تمام التاسعة مساءا بتوقيت بيروت .

وكانت قد أكدت الفنانة جومانا مراد، أنها تعرضت للهجوم بعد وفاة ابنتها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة جومانا مراد، من خلال برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "وقت وفاة بنتي في واحدة كتبت تعليق"بنتك لسه ميتة وأنتي لابسة إيه".

وتابعت: "وقتها رديت عليها "أنتي مش قاعدة في قلبي ولا حصلك اللي حصلي ولا انتي عارفه قلبي فيه إيه ووقتها معرفتش انام بس أنا مسامحاها".

وكشفت جومانا مراد عن مدي موافقتها علي اداء شخصية راقصة في أعمال درامية .

وقالت جومانا مراد انها توافق علي أداء دور راقصة في حال أن العمل يحمل قصة على غرار فيلم الراقصة والسياسي الذي سبق وأن قدمته الفنانة نبيلة عبيد.

عملة نادرة :

وكانت قد شاركت جومانا مراد في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.