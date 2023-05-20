بعد زيادتها 20% .. نشر تعويضات توسعات ميناء العريش على البوابة الإلكترونية

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه سيتم نشر أسماء الدفعة الأولى من التعويضات الخاصة بتوسعات ميناء العريش البحري، بعد زيادة نسبة التعويضات إلى 20% ، على البوابة الإلكترونية للمحافظة قريبا.

وأضاف أن “الزيادة الـ20% الخاصة بالمبانى، والمصدق عليها بقرار رئيس الجمهورية لسكان حى الميناء، سيتم منحها لمن لم يصرف التعويض حتى الآن، سواء كان بالمرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة بمنطقه الميناء، وسنسعى لدى القيادة السياسية ليحصل الجميع على هذه الميزة ليتساوى الجميع”.



وأوضح أنه تم الأخذ بأعلى التقييمات للمبانى فى حى الميناء، وتم تصوير المبانى من جميع الاتجاهات داخليا وخارجيا.

وهناك لجنة للتظلمات تنظر فى حال تظلم المواطن صاحب البيت، لبحث أوراق التظلم فور وصولها والنظر والبت فيها.

رد قيمة التصالح

وأشار إلى صدور قرار برد قيمة التصالح عن المبانى لسكان حى الميناء لمن قام بدفع قيمة التصالح، وذلك من صندوق المحافظة لحين رد وزارة المالية للمبالغ، وهذا القرار يخص سكان حى الميناء فقط.

ولفت إلى أنه سيتم أيضا نشر كشف بأسماءالمستفيدين بقطع الأراضي لسكان حى الميناء ورقم القطعة والإحداثيات الخاصة بكل منزل من أربعة أركان، ومن ثم البدء فى البناء.

وسبق اتخاذ قرار بالترخيص لمواطنى حى الميناء بالرخصة القديمة طبقا للمساحة الجديدة بتعديل الرسم الهندسى فقط سواء داخل أو خارج تقسيمات المحافظة.