أسبوع ثقافي جديد بالمساجد الكبرى بمدن شمال سيناء

تنظم مديرية أوقاف شمال سيناء، أسبوع دعوي ثقافي جديد بالمساجد الكبيرة بمدن محافظة شمال سيناء ، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإشراف الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء.

وقال مدير عام الأوقاف أن نشاط الأسبوع الدعوي والثقافي سيقام في مسجد الكوثر بمدينة الشيخ زويد ضمن أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية ، وأن محاضرات الأسبوع الثقافي تعقد بعد صلاة العشاء مباشرةً .

حق الوالدين:

وتتضمن موضوعات الأسبوع الثقافي حول : حق الوالدين ، الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة ، حق الأبناء على الآباء ، وحقوق ذوى القربى والأرحام ، بمشاركة نخبة من قيادات المديرية وإدارة الشيخ زويد والأئمة المتميزين بمساجد الشيخ زويد .. مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين بشمال سيناء.