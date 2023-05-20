عقل يترأس غرفة عمليات إدارة امتحانات العملي للدبلومات الفنية زراعي دور أول 2022/ 2023م

في أول أيام الامتحانات العملية و المعملية لامتحانات الدبلومات الفنية الزراعي الدور الأول للعام الدراسي 2022 2023م بمحافظة جنوب سيناء وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ترأس محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم السبت، غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بطور سيناء.



وأكد وكيل وزارة التعليم متابعة غرفة العمليات للجان سير العمل بالامتحان، وذلك بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالإدارات والغرفة الرئيسة بالوزارة، وكذلك متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان على مستوى المديرية ومتابعة وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان

وأشار وكيل الوزارة أن إجمالي عدد من قاموا بأداء الامتحان العملي مادة (المحاصيل الزراعية) اليوم من طلاب وطالبات الدبلوم الفني الزراعي 77 طالب داخل ٤ لجان امتحانية مقسمة كالتالي ( لجنة مدرسة مصطفى كامل الثانوية الفنية برأس سدر ولجنة مدرسة نويبع الثانوية الفنية الزراعية و لجنة مدرسة سانت كاترين الثانوية الفنية الزراعية و لجنة مدرسة طور سيناء الثانوية الزراعية.

يذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية (صناعي - تجاري - فندقي) تبدأ يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ /٥ / ٢٠٢٣ على أن تبدأ الامتحانات التحريرية للجميع يوم السبت الموافق ٢٧ / ٥ /٢٠٢٣ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٨/ ٦ /٢٠٢٣

غرفة عمليات

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