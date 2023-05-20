عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة ملاحظين وطالب للتحقيق بعد ضبط هاتف محمول بحوزته في امتحان الإعدادية بالمنوفية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية في المنوفية

تلقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن انتظام أعمال سير امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي دور مايو 2023 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، وذلك لمتابعة العملية الإمتحانية والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .


حيث أدى اليوم السبت طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة الإنجليزية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بنسبة حضور 99,9 %، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة ووسط أجواء مستقرة ومنتظمة.

انطلاق امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بمعاهد منطقة المنوفية الأزهرية.. صور

مفتي الجمهورية في رحاب جامعة المنوفية لمناقشة رسالة دكتوراة بكلية الحقوق


ورصدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وجود عجز وغياب 2 ملاحظين بلجنة طنبدي أ وعلي الفور تم استبدالهم بملاحظين آخرين وإلغاء ندب الملاحظين المخالفين وتحويلهم للتحقيق بمعرفة إدارة شبين الكوم التعليمية ، كما تم ضبط هاتف محمول بحيازة طالب بلجنة الخطاطبة الرسمية للغات وتم تحويل المخالفة للتحقيق.


وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.

الشهادة الإعدادية اللغة الإنجليزية امتحان مادة اللغة الإنجليزية امتحانات الشهادة الاعدادية طلاب الشهادة الإعدادية محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

البنك الدولي يشيد بوفاء الحكومة بإلتزاماتها ضمن اتفاقية قرض التنمية المحلية بالصعيد

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

ترشيحاتنا

السعر الجديد لـ نيسان صني 2024

تحالفات جديدة وظهور كمركز قوة عالمي.. ما هي رهانات العرب بعد قمة جدة؟

القضايا المطروحة على مائدة المحور السياسي بالحوار الوطني

روسيا ترد على قادة مجموعة السبع

فضل الله يكشف عن أخطاء الأهلي والزمالك في اللجوء للمحاكم المدنية

السعودية تدخل التاريخ غدا .. ماذا ينتظر المملكة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير طبيب تجميل| نصائح سحرية لمنع ظهور تجاعيد اليدين

نوع رخيص من الخضراوات يتحكم في سكر الدم| تفاصيل

7 لاعبين على أعتاب الخروج من الأهلي

أناملهم تبصر.. تماثيل منحوتة بواسطة أطفال مكفوفين بسوهاج| شاهد

فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

الذهب يستعيد جزء من خسائره والجنيه يتعافى أمام الدولار

عاجل .. الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية عنيفة لمدة 3 أيام

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ