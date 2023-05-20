إحالة ملاحظين وطالب للتحقيق بعد ضبط هاتف محمول بحوزته في امتحان الإعدادية بالمنوفية

تلقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن انتظام أعمال سير امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي دور مايو 2023 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، وذلك لمتابعة العملية الإمتحانية والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .



حيث أدى اليوم السبت طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة الإنجليزية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بنسبة حضور 99,9 %، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة ووسط أجواء مستقرة ومنتظمة.



ورصدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وجود عجز وغياب 2 ملاحظين بلجنة طنبدي أ وعلي الفور تم استبدالهم بملاحظين آخرين وإلغاء ندب الملاحظين المخالفين وتحويلهم للتحقيق بمعرفة إدارة شبين الكوم التعليمية ، كما تم ضبط هاتف محمول بحيازة طالب بلجنة الخطاطبة الرسمية للغات وتم تحويل المخالفة للتحقيق.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.