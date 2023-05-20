انطلاق امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بمعاهد منطقة المنوفية الأزهرية.. صور

تفقد الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية لجنة معاهد شبين الكوم النموذجية الإبتدائي والإعدادي فى إطار المتابعات المكثفة لامتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية بمعاهد منطقة المنوفية الأزهرية ، والاطمئنان على سير الامتحانات.

رافقه خلال الجولة كل من عاطف سلام الوكيل الثقافى والشيخ مبروك عبد الباري مدير التعليم الإعدادى و عبدالله عجلان مدير إدارة الامتحانات وعماد ابو العينين مدير أمن المنطقة تنفيذا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية .

وشدد رئيس الإدارة، علي تطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد ومن أهمها توفير الجو المناسب للطلبة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بدءا من التعقيم والتطهير اليومى كذلك مراعاة عدم التكدس او التزاحم بصفة مستمرة ومنع الغش بكافة صوره وأشكاله والتنبيه على الطلاب بعدم تبادل أي ادوات مثل الاقلام وغيرها وعدم تواجد الهواتف المحمولة أثناء الامتحانات كذلك ضرورة تواجد الملاحظين باللجان طوال فترة انعقاد الامتحانات ، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة .

وأكد الصباغ، أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أية شكاوى تتعلق بالامتحانات على مستوى جميع معاهد المنطقة فضلا علي انه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات بديوان عام المنطقة؛ لسرعة تذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة حرصًا على نجاح العملية الامتحانية.

امتحانات الأزهر في المنوفية

امتحانات الأزهر في المنوفية

امتحانات الأزهر في المنوفية

امتحانات الأزهر في المنوفية

امتحانات الأزهر في المنوفية

امتحانات الأزهر في المنوفية