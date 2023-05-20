رئيس الصين: بكين سعيدة بالخطوات الجديدة للدول العربية على ‏طريق الوحدة والتنمية

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن بكين سعيدة بأن تشهد الدول العربية اتخاذ خطوات جديدة على ‏طريق الوحدة والتنمية الذاتية مع تحقيق إنجازات جديدة

وأضاف شي، وذلك في رسالة تهنئة منه بمناسبة انطلاق أعمال ‏القمة العربية الـ32 في جدة بالمملكة العربية السعودية،‏ ـن "جامعة الدول العربية ملتزمة منذ فترة طويلة بتقوية العالم العربي، من خلال الوحدة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط"، ويسعده أن يرى الدول العربية اتخذت خطوات جديدة وحققت إنجازات جديدة على طريق الوحدة، والتنمية الذاتية، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.



واضاف الرئيس الصيني قائلا “المملكة العربية السعودية قوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب، قدمت مساهمات إيجابية في تعزيز التضامن والتنسيق بين الدول العربية، والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”، معربا عن تقديره للجهود السعودية.



وفي رسالة التهنئة، قال شي جين بينغ، إن "الصين والدول العربية تتمتع بصداقة تقليدية قوية على مدى آلاف السنين، وفي السنوات الأخيرة، نمت الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وحققت نتائج مثمرة، وضربت مثالا جيدا للتعاون بين الجنوب والجنوب والمنفعة المتبادلة".