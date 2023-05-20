عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميجا ستار..أستاذ نقد: عادل إمام فنان عالمي وحالة نادرة

عادل إمام
عادل إمام

أكد وليد سيف أستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون، أن عادل إمام فنان عالمي، والمستشرقون الروس ينبهرون بأداء وفن عادل إمام.

 

مني ممدوح تنشر فيديو جديد يجمعها بالفنان عادل إمام

نجوم ظهروا بعد غياب سنوات| الزعيم عادل إمام يخطف الأنظار.. وعبلة كامل في المطبخ

وقال وليد سيف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  عادل إمام معروف بشكل كبير في مختلف دول العالم من روسيا وحتى أمريكا الجنوبية ".

وتابع وليد سيف:"  عادل إمام شكل حالة اسطورية لأنه قام بتثقيف نفسه منذ الصغر ".

واكمل وليد سيف:"  عادل إمام كان يطور نفسه على مدار الوقت وكان مطلع على السينما العالمية، وكان يقوم بتكوين المادة الخام لتقديم الشخصية الفنية التي عهدناها ".

ولفت وليد سيف:" عادل إمام ميجا ستار وعالمي وحالة نادرة على مستوى العالم، وعادل إمام استمر في الاحتفاظ بنجوميته على مدار سنوات طويلة ".

وتابع وليد سيف:" الشعبية الكبيرة لعادل إمام جعلت لديه جرأة للدفع بوجوه جديدة في أعماله الفنية وأصبحوا نجوم حاليا ".

عادل إمام إمام الزعيم الفن اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

رسالة عاجلة من الأهلي بشأن حضور الجماهير في نهائي أفريقيا .. فيديو

ترشيحاتنا

دبلومة في القيادة والأمن القومي | بشرى من وزير التعليم لهؤلاء مديري المدارس

ضبطية كبرى في مطار القاهرة.. 3 ركاب يهربون مخدرات وعملات أثرية وعاج سن الفيل| صور

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

مسؤول بالأمم المتحدة يتعرض لهجوم شرس بعد اجتماعه مع روسي مطلوب جنائيا

ثقافة العمل التطوعي.. حياة كريمة تطلق أول برنامج تدريبي لطلاب الجامعات

رزم دولارات|تحرك برلماني عاجل ضد محمد رمضان.. برلمانية: يستفز الناس ولابد من محاسبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة غير متوقعة لتناول مرضى السكر الأرز الأبيض بأمان

بـ200 جنيه .. تقليد مايوهات هادية غالب يثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين أمين في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها.. صور

بعد فيديو مؤثر .. أضرار صادمة لتناول الشعيرية سريعة التحضير

فيديو

دمار منازل ومزارع وأضرار بـ مليارات اليورو.. خسائر فيضانات إيطاليا

تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ