ميجا ستار..أستاذ نقد: عادل إمام فنان عالمي وحالة نادرة

أكد وليد سيف أستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون، أن عادل إمام فنان عالمي، والمستشرقون الروس ينبهرون بأداء وفن عادل إمام.

وقال وليد سيف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عادل إمام معروف بشكل كبير في مختلف دول العالم من روسيا وحتى أمريكا الجنوبية ".

وتابع وليد سيف:" عادل إمام شكل حالة اسطورية لأنه قام بتثقيف نفسه منذ الصغر ".

واكمل وليد سيف:" عادل إمام كان يطور نفسه على مدار الوقت وكان مطلع على السينما العالمية، وكان يقوم بتكوين المادة الخام لتقديم الشخصية الفنية التي عهدناها ".

ولفت وليد سيف:" عادل إمام ميجا ستار وعالمي وحالة نادرة على مستوى العالم، وعادل إمام استمر في الاحتفاظ بنجوميته على مدار سنوات طويلة ".

وتابع وليد سيف:" الشعبية الكبيرة لعادل إمام جعلت لديه جرأة للدفع بوجوه جديدة في أعماله الفنية وأصبحوا نجوم حاليا ".