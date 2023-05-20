هبقى جد قبلك .. حميد الشاعري يمازح عمرو دياب في زفاف ابنته |فيديو

وثق مقطع فيديو متداول عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام لحظة استقبال حميد الشاعري للهضبة عمرو دياب في حفل زفاف ابنته.

بدت فرحة الفنان حميد الشاعري عارمة بزواج ابنته، واستقبل الفنان عمرو دياب صديق عمره بحفاوة بالغة.

بمجرد رؤية عمرو دياب صرخ الشاعري مداعبًا له يقول: "هبقى جد قبلك"، واستقبل الهضبة بالأحضان ليقوم بإدخاله إلى حفل الزفاف.

أحيا الفنان عمرو دياب حفل زفاف ابنة حميد الشاعري برفقة عدد من النجوم مثل إيهاب توفيق ومحمد حماقي.

وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير الذين حضروا لتهنئة الفنان حميد الشاعري بزفاف ابنته، ومنهم يسرا، ليلى علوي، جومانا مراد، إيناس الدغيدي، ومنى الشاذلي.

https://www.instagram.com/reel/Csd3OQ8IW2Q/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==