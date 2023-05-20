الحرية : كلمة الرئيس في جدة صاغت أهم الحلول للخروج من أزمات المنطقة

ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال مشاركته في فعاليات القمة العربية في دورتها الـ٣٢ بجدة بالسعودية.

وقال عبد الهادي: كلمة الرئيس السيسي حملت العديد من الرسائل التي حملت القادة العرب دورهم ومسئولياتهم تجاه تهدئة الأوضاع في كافة الأزمات التي تعاني منها المنطقة والظروف العسكرية والاقتصادية العصيبة التي تمر بها في الآونة الأخيرة، من خلال ضرورة تعزيز جهود آليات العمل العربي المشترك وتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي في كافة الرؤى والأفكار والسياسات المتبعة حفاظا على استقرار الشعوب العربية كافة

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن كلمة الرئيس أكدت على ضرورة خلق وصياغة حلول حاسمة للقضاء على أزمات المنطقة، والاتحاه نحو الاعتماد على الجهود المشتركة لتحقيق التكامل وجهود العمل المتوازن من أجل مجابهة التحديات وتقديم حلول فعالة في الأزمات التي تتعرض لها السودان الشقيق أو على مستوى القضية الفلسطينية، وكذلك سوريا الشقيقة.

وأشار الدكتور عيد عبد الهادي، إلى أهمية تأكيد الرئيس على مفهوم الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الوطنية التي لا سبيل غيرها للخروج من الأزمات الراهنة، مشيرا إلى أن القمة العربية تستهدف توحيد جهود العمل العربي المشترك لدحر التحديات الراهنة والسير معا نحو طريق التكامل السياسي والعسكري والفكري أيضا من أجل أن تعود المنطقة العربية لازهى عصورها وتكون وحدها من تملك قرارها دون أي سياسات خارجية تستهدف التدخل في شئون البلاد تحقيقا لسياسات خارجية تابعة لاجندات تسعى لزعزعة أمن واستقرار ووحدة المنطقة العربية.