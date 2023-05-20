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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد محادثاته مع زيلينسكي .. بابا الفاتيكان يكلف كاردينالًا بـ مهمة سلام

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

كلف بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، اليوم السبت، أحد الكرادلة الرائدة، بمهمة تهدف إلى تمهيد "مسارات السلام" بأوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، كلف البابا فرانسيس كاردينالًا إيطاليًا رائدًا بمهمة لتخفيف التوترات في حرب أوكرانيا وتؤدي إلى طريق السلام.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في بيان مقتضب، إن البابا فرنسيس أوكل المهمة إلى الكاردينال ماتيو زوبي المقرب من البابا.

وأضاف بروني أن الجدول الزمني وآليات المهمة "قيد الدراسة حاليًا".

وقبل أسبوع فقط، أجرى فرانسيس محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الفاتيكان خلال زيارة الأخير لإيطاليا ضمن جولة أوروبية شملت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

بعد ذلك، عندما سئل زيلينسكي عن لقائهما، أشار إلى أنه يعتقد أن أي وساطة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر مستحيل.

وفي نهاية أبريل، عاد فرنسيس إلى روما من رحلة بالمجر، وأشار للمراسلين على متن طائرته إلى أن الفاتيكان يشارك في نوع من مهمة السلام لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل.

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