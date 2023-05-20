ماتت الفرحة.. وفاة عريس العاشر من رمضان بنوبة قلبية بعد زفافه

قبل أن تصمت زغاريد الزفاف، لم تكتمل فرحة العريس الشاب «محمود عبدالقادر» بعروسه وفارق الحياة تاركًا أحباءه في ألم لا ينتهي وحزن على وفاته.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة العريس الشاب محمود عبدالقادر ابن مدينة العاشر من رمضان، والذي توفي على إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

فارق محمود الحياة بعد 10 أيام فقط من زفافه، فانطفأت فرحة عائلته وخيم الحزن على أهالي قرية الخيس مركز أبو حماد.

كان العريس البالغ من العمر 30 عامًا قد عاد لاستئناف عمله بعد 10 أيام فقط من فرحته بزفافه، حيث يعمل كسائق ميكروباص في إحدى الشركات في نطاق العاشر من رمضان.

فلم تشبع عروسه منه قبل أن يفارق الحياة على إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة في أول يوم يعود فيه إلى العمل.

وقد حاول زملاء محمود والركاب معه في الميكروباص إغاثته وإنقاذه بعد تعرضه للأزمة أثناء تأدية عمله، وهرعوا به إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي العريس الشاب ابن مدينة العاشر من رمضان، وشيّع العشرات من أهالي قرية الخيس بمركز أبوحماد جنازة العريس الفقيد في مشهد جنائزي مهيب داعين له بالرحمة والمغفرة.