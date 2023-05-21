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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منافسة قوية بين 7 مشروعات صحفية بإعلام آداب الزقازيق

صدى البلد

ناقش قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق مشروعات التخرج بشعبة الصحافة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية، والدكتور محمد غريب رئيس قسم الإعلام، والدكتور محمد عوض المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتورة فاطمة الأحمدي المشرفة على مشروعات التخرج، بالإضافة لكوكبة من أساتذة القسم.

 

شهدت المناقشة منافسة قوية بين 7 مشروعات صحفية، حرص الطلاب خلالها على تقديم عروض قوية ولقاءات خاصة مع كوكبة من المسئولين والفنانيين والرياضيين والأطباء، مما يبشر بمستقبل مشرق لهم في مجال العمل الصحفي.

 

انقسمت المشروعات السبع الى أربعة مجلات ورقية و ثلاث مواقع إلكترونية، مثل "8090" وهي مجلة متخصصة في التراث والتأريخ، "غالية" متخصصة في مجال المرأة والطفل والموضة، "الراية" متخصصة في مجال الرياضة، "صدى الحدث" وهي مجلة متنوعة تتناول أمور محافظة الشرقية وأخر أخبار مصر، بالإضافة إلى حصري، وزوم، والآن نيوز، والتي تناولت أحدث الأخبار على الساحة المصرية والدولية.

 

أثنت لجنة التحكيم من أساتذة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق على مستوى مشروعات التخرج وأكدوا أنها جميعا تستحق المرتبة الأولى، وأشادوا بالمجلات الورقية بفضل اتباعها قواعد الإخراج الصحفي السليمة، وتناسق ألوانها مع طبيعة تخصصاتها، وتنوعها لتغطي جميع مجالات الحياة، وتقدم الإضافة والإفادة للقارئي.

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أكد الدكتور أسامة عبد الباري وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا أن طلاب قسم الاعلام يتميزون بالإجتهاد المثمر ولديهم النشاط الكامل ليقومو بإخراج هذه الثمرة خاصة أن اساتذه قسم الإعلام لديهم العمل الكافي من أجل أن يخرج جيلا يواكب الصحف المحلية والعالمية.

وأشاد الدكتور محمد غريب رئيس قسم الإعلام بالطلاب وبمجهودات الكلية، قائلا إنهم يتميزون بالكفاءة العالية والموهبة، تحت اشراف الدكتورة فاطمة الأحمدي المشرف على المشروعات.

وأضاف الدكتور محمد عبده نصر المدرس المساعد بقسم الإعلام أنه لأول مره في شعبة الصحافة نحتفل بعرض مناقشة المشروعات الصحفية، وذلك إيمانا بقدرات الطلبة ودعم الجامعة لهم بعد توقف دام ثلاث سنوات من انتشار فيروس كورونا.

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