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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير امتحانات كلية التجارة

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

تفقد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق سير أعمال الامتحانات بكلية التجارة وكان فى استقباله الدكتور هلال عفيفي عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

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اطمأن الدكتور "عاطف حسين" على سير الامتحانات ومطابقتها للقواعد المنظمة، كما تفقد منظومة كاميرات المراقبة،  والتى اشاد بكفاءتها العالية، مؤكدا على حرص إدارة الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات ،مشيدا بحرص إدارة الكلية على تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

وفى ختام الجولة التفقدية، أجرى نائب رئيس الجامعة حوارا ودياً مع أبنائه الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ووجه بتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحان، متمنيا لأبنائه الطلاب دوام التفوق والنجاح مثمنا المجهود الذى يقوم به جميع العاملين بالجامعة خلال الامتحانات.

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أعضاء هيئة التدريس الاعدادية أعمال الامتحانات الامتحانات العاملين بالجامعة امتحانات كلية التجارة امتحان الإعدادية

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