لليوم الثاني.. استمرار التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

قالت زينب شبل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي، وسط أجواء تنظيمية هادئة ومتابعة دقيقة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أن الاقتراع يُجرى داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم، سواء كانت سفارات أو قنصليات، وتتم العملية تحت إشراف كامل من السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري.

وأضافت المراسلة، خلال تغطيتها المباشرة من أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الهيئة عقدت مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم أكدت خلاله أن العملية تسير بسلاسة ووفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأوضحت أن اللجان فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن تُغلق في التاسعة مساء، باستثناء الدول التي تشهد صراعات ونزاعات حيث تُغلق فيها اللجان عند السادسة مساء.

وأكدت زينب شبل أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفّرت دعمًا فنيًا مباشرًا من داخل غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث تعمل الغرفة على مدار الساعة للتواصل المستمر مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج. كما أشارت إلى أن التأمين في مقار الاقتراع يتم على أعلى مستوى من الكفاءة، لضمان سلامة العملية الانتخابية.

وأوضحت المراسلة أن عملية التصويت بالخارج تختلف جزئيًا عن الداخل، حيث يتم طباعة بطاقات الاقتراع إلكترونيًا من خلال تطبيق خاص أطلقته الهيئة.

ويقوم الناخب بتسجيل بياناته عبر الرقم القومي أو جواز السفر، لتُطبع البطاقة تلقائيًا، ما يُسهم في تسريع إجراءات التصويت، والتي لا تستغرق سوى دقائق معدودة.