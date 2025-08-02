الوطنية للانتخابات: نزاهة كاملة وشفافية مطلقة لكل مراحل انتخابات الشيوخ

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة وجّهت كافة إمكانياتها لتوفير تجربة انتخابية آمنة وسلسة للمواطنين المصريين داخل مصر وخارجها، مشددًا على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 باعتبارها استحقاقًا دستوريًا لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

أوضح أن الانتخابات تجري بإشراف قضائي كامل، ووفق أعلى معايير الشفافية.

وأضاف بنداري، في لقاء مباشر عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة سخّرت كل أدوات التكنولوجيا الحديثة لتيسير إجراءات التصويت على المواطنين، سواء من حيث التحقق من بيانات الناخبين أو متابعة التصويت من خلال غرفة العمليات المركزية.

إجراءات احترازية لتأمين المقرات

كما أكد أن الهيئة اتخذت إجراءات احترازية لتأمين المقرات الانتخابية، وضمان سهولة الدخول والخروج من اللجان.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن النجاح الذي تحقق في تصويت المصريين بالخارج يعكس مدى الجدية التي تبذلها الهيئة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.

وتابع: "لم نترك شيئًا للصدفة، ونعمل منذ أسابيع على توفير كل ما يضمن سير العملية بسهولة، سواء في الجانب التقني أو الإداري أو الأمني".

دعا بنداري جميع المواطنين إلى التوجه إلى لجانهم الانتخابية يومي 4 و5 أغسطس، والتصويت بحرية تامة، مؤكدًا أن المشاركة هي تعبير عن المواطنة الفعالة، وأن صوت كل مواطن سيكون له تأثير حقيقي في رسم ملامح المرحلة القادمة في مصر.

وشدد على أن الهيئة تضمن نزاهة كاملة وشفافية مطلقة في كل مراحل العملية الانتخابية.