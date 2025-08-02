محافظ جنوب سيناء: نجاح حفل "جنيفر لوبيز" ليس صدفة.. ونعمل لجعل مصر على خريطة السياحة العالمية

أكد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن النجاح الكبير الذي حققه حفل النجمة العالمية "جنيفر لوبيز"، وما لقيته من ترحاب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن حدثًا عابرًا أو وليد الصدفة، بل جاء في إطار خطة طموحة تنفذها الدولة المصرية لتعزيز وتنويع المنتج السياحي في جنوب سيناء.

فعاليات عالمية وأنشطة متنوعة

وأوضح "المحافظ"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم، أن ما تشهده المحافظة من فعاليات عالمية وأنشطة متنوعة، يأتي ضمن استراتيجية وطنية كبرى وضعتها الدولة، وليست مجرد مبادرات محلية من محافظة جنوب سيناء وحدها، : "نحن لا نستضيف نجوم العالم بالصدفة، بل ننفذ رؤية واضحة تهدف إلى وضع مصر على خريطة السياحة العالمية، وتقديم جنوب سيناء كنموذج متكامل للسياحة المستدامة والمتنوعة".



وأشار المحافظ إلى أن جنوب سيناء تمتلك مقومات سياحية متفردة تشمل السياحة الشاطئية، ورياضات الغوص والغطس، إضافة إلى السياحة الرياضية، والثقافية، والدينية، وهو ما يجعلها وجهة سياحية جاذبة على مدار العام.

واختتم اللواء خالد مبارك على أن جنوب سيناء تستحوذ على نحو ثلث حجم السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة من الدولة بكافة أجهزتها، من أجل دعم هذا القطاع الحيوي، ورفع تنافسية المقصد المصري عالميًا.