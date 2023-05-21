ميناء سفاجا ينطلق نحو النمو والتطور الكبير على ساحل البحر الأحمر |شاهد

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن خططها الطموحة لتحويل ميناء سفاجا البحري إلى ميناء نموذجي عملاق، وذلك بهدف تعزيز الأداء وزيادة الكفاءة. يقع ميناء سفاجا البحري جنوب مدينة الغردقة، ويعتبر أكبر ميناء بحري يطل على ساحل البحر الأحمر، مما يعزز دوره كمركز رئيسي لتداول البضائع.

ميناء سفاجا البحري ينطلق نحو النمو والتطور الكبير على ساحل البحر الأحمر

وتأتي هذه الخطط في إطار جهود الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، التي تشرف على إدارة ميناء سفاجا البحري وتابعة لوزارة النقل، لتحقيق تحول شامل في الميناء وتحويله إلى مركز نموذجي متطور، ومن بين المشاريع المهمة المقرر تنفيذها، إنشاء محطة حاويات ضخمة بجوار الميناء لتعزيز قدرته على استقبال الحاويات العملاقة، كما سيتم تنفيذ عدة مشروعات أخرى داخل الميناء لرفع كفاءته، بما في ذلك إنشاء ساحة النقل الثقيل بتكلفة تصل إلى 38 مليون جنيه.

وكشف مصدر مسئول من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أنه تم بالفعل إنشاء ساحة النقل الثقيل في مدينة سفاجا، والتي تمتد على مساحة تبلغ 48600 متر مربع، بتكلفة تصل إلى 38 مليون جنيه. تم تجهيز الساحة لخدمة سيارات النقل الثقيل، وتتسع لـ 174 شاحنة، بالإضافة إلى وجود منشآت إدارية و44 محلاً

تحديثات هائلة في ميناء سفاجا لزيادة إمكانيات الاستقبال والتخزين

وكشف مصدر مسئول من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن عدة مشروعات هامة تم تنفيذها في ميناء سفاجا البحري، وهي كما يلي:

1. تم إنشاء ساحة النقل الثقيل في مدينة سفاجا على مساحة تبلغ 48,600 متر مربع بتكلفة قدرها 38 مليون جنيه و تم تخصيص هذه الساحة لخدمة سيارات النقل الثقيل وتتسع لـ 174 شاحنة، بالإضافة إلى وجود منشآت إدارية و44 محلًا لتقديم الخدمات للشاحنات والمبردات.

2. تهدف الساحة إلى تسهيل عملية تصدير الحاصلات الزراعية والفواكه إلى الدول العربية عن طريق ميناء سفاجا، وذلك بهدف تخفيف الضغط على شوارع المدينة وتحسين المظهر الحضاري للميناء.

3. تم زيادة طول رصيف رقم 4 في ميناء سفاجا البحري من 280 مترًا إلى 340 مترًا، وذلك لزيادة استيعاب السفن. بعد الزيادة في طول الرصيف وتطويره، يمكن الآن ربط سفينتين عملاقتين به. يُعتبر زيادة طول الرصيف من المشروعات العملاقة داخل الميناء التي تساهم في زيادة معدلات العمل داخل الميناء.

4. قامت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بإنشاء أكبر مخزن نموذجي في ميناء سفاجا البحري، ويُطلق عليه اسم "المخزن المشون". تم إنشاؤه بهدف التحول من نظام التخزين بواسطة الشاحنات إلى نظام التخزين بالطرود لتوفير سعة تخزينية أكبر. يعتبر هذا المشروع جزءًا من عملية ميكنة الميناء .