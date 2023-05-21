مانشستر سيتي يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي.. الليلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع رقم 37 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر، أن يحتفل سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الجاري 2022-2023، للمرة الثالثة تواليا.

وجاء تتويج مانشستر سيتي بعد هزيمة آرسنال أمام نوتنجهام فورست، بهدف دون رد، مساء أمس السبت، على ملعب سيتي جراوند، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد آرسنال عند 81 نقطة، في المركز الثاني، متاخرا بفارق 4 نقاط عن في جدول الترتيب، مع تبقي مباراة واحدة لآرسنال، و3 مباريات لفريق بيب جوارديولا.

ويعد هذا اللقب هو الخامس لمانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، من أصل 9 ألقاب.

ويأمب تشيلسي في تحقيق نتيجة إيجابية يحفظ بها ماء الوجه في ظل سلسلة نتائجه المتواضعة.



ولم يحقق تشيلسي سوى انتصار واحد خلال آخر 9 مباريات له في الدوري، ويحتل المركز 11 برصيد 43 نقطة.