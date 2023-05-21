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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يجلب ميزة مذهلة طال انتظارها

واتساب
واتساب

أصدر واتساب WhatsApp، تحديثا سريا لخدمة التراسل ذات الشعبية الكبيرة والتي ستجعل الدردشة أكثر خصوصية.

وفي حال إذا قمت بإرسال واستقبال رسائل لا تريد أن يراها أي شخص آخر، فإن التحديث الأخير من واتساب سيساعدك على حمايتها وإخفائها عن أعين المتطفلين.

 

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ميزة جديدة تصل واتساب

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت منصة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا" Meta، عن إطلاق ميزة جديدة تسمى قفل الدردشة Chat Lock والتي تحافظ على الرسائل مخفية عن الأنظار ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال خيار أمان إضافي مثل معرف الوجه من أو رمز PIN المكون من 4 أرقام أو ماسح بصمة الهاتف.

وبمجرد إضافة دردشة للمجلد المقفل على واتساب، لا يمكن رؤية الرسائل إلا إذا قمت بالتحقق منها بنفسك، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر قراءتها دون علمك، وسيتم إخفاء الدردشات عن الإشعارات حتى لا تظهر على الشاشة عندما لا تتوقعها.

وستعمل ميزة قفل الدردشة الجديدة بـ واتساب، على حماية محادثاتك الأكثر حميمية خلف طبقة إضافية من الأمان، وفقا لما ذكره مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا".

ويمكنك قفل الدردشة من خلال النقر على اسم جهة الاتصال أو مجموعة ما على واتساب وتحديد خيار القفل، وللوصول إلى الدردشات المحمة مرة أخرى، اسحب ببطء الشاشة الرئيسية لتطبيق واتساب لأسفل وأدخل كلمة مرور هاتفك أو المقاييس الحيوية.

الجدير بالذكر أن منصة واتساب قدمت مجموعة واسعة من الميزات المثيرة خلال الأشهر الأخيرة، من بينها إصلاح لأحد أبرز قيود واتساب، حيث تعمل إحدى مزاياه الجديدة على توسيع تعدد استخدامات حساب واتساب على أكثر من جهاز في نفس الوقت، مما يسمح بالوصول إلى الدردشات والرسائل المرسلة من أجهزة الكمبيوتر والمتصفحات والأجهزة اللوحية دون تقارب مادي أو حتى الحاجة إلى هاتف ذكي نشط.

وتتيح أحدث ترقية لهذه الميزة استخدام حسابك على 4 هواتف ذكية مختلفة، وستقوم الميزة بمزامنة سجل الدردشة لمدة تصل إلى عام بين الهواتف، ولإعداد الوصول إلى حساب واتساب على هاتف إضافي، تحتاج إلى تثبيت التطبيق على نفس الجهاز، بدلا من إدخال رقم هاتفك أثناء عملية إنشاء الحساب، حدد خيار "ربط بحساب موجود"، سيؤدي هذا إلى إنشاء رمز الاستجابة السريعة الذي يمكن مسحه ضوئيا باستخدام الهاتف الأساسي عن طريق تحديد خيار "رابط الجهاز" في الإعدادات.

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