طعنه بالصدر.. القصة الكاملة لمقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بالإسماعيلية

شهدت محافظة الاسماعيلية، أمس السبت، حادثا مأساويا، أسفر عن وفاة شاب في مقتبل العمر، أثناء دفاعه عن والده في مشاجرة بين عائلتين بتحدي العزب التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

بداية الواقعة، بنشوب مشاجرة بين عائلة الجزارين والاخارسة بعزبة رشيد مركز ومدينة القنطرة غرب، لخلافات الجيرة، حيث تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد أحمد الشناوي مأمور مركز القنطرة غرب، يفيد مصرع شخص يدعي يوسف علي سلامة، مقيم بعزبة رشيد، ١٨ سنة، اثر اصابته بجرح نافذ بالصدر، في مشاجرة بين عائلة الجزارين والاخارسة.

من جانبه وجه اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث بأمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد هيثم الهياتمي رئيس فرع القنطرة غرب.

وعلى الفور انتقل الرائد مروان الطحاوي إلى مكان الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.