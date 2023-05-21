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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوفد: ضرورة مشاركة حقيقية من المحليات للحفاظ على الموروثات الثقافية والتاريخية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد المهندس حسين منصور، الممثل عن حزب الوفد، أن غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت عقدا كاملا، أمر مثير للجدل وغير معقول، مشيرا إلى انه لا بد من مشاركة فعالة وجادة للمحليات.

 

وقال حسين منصور، خلال كلمته التي القاها بجلسة الحوار الوطني، إنه لا بد من مشاركة حقيقية وشعبية، في المحليات، خاصة بعد التعديات التي تتم على الأماكن التراثية.

 

الموروثات الثقافية والتاريخية بالدول 

وتابع الممثل عن حزب الوفد، أن الأمم المتحدة ناشدت بالمحافظة على الموروثات الثقافية والتاريخية بالدول والحفاظ عليها.

https://www.youtube.com/live/VVZTbXW7i9c?feature=share

حزب الوفد الأمم المتحدة الموروثات الثقافية الحوار الوطني التعدي

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