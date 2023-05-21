طلعت عبد القوي: الدستور المصري عمل على وجود المحليات منذ عام 2014..فيديو

أكد دكتور طلعت عبد القوي، رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن قانون المحليات، سيكون الملف الأهم، ضمن مناقشات الحوار الوطني مشيرا إلى ان الدستور المصري منذ عام 2014 عمل على وجود المحليات.

وقال طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه لا بد أن يكون هناك مجلس محلي، وبتمثيل من الشباب والمرأة وتمثيل جيد لذوي الهمم.

دور هام في ضبط أداء المحليات

وتابع رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، ان المجالس المخلية لها دور هام في ضبط أداء المحليات وفقا للدستور والقانون.

