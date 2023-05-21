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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل أندرويد في مصر..بسعر 3000 جنيه فقط

أفضل موبايل أندرويد
أفضل موبايل أندرويد السنادي في مصر..بسعر 3000 جنيه فقط

تعد أحد الأشياء الرائعة في هواتف أندرويد Android هو عدد الطرز المتاحة للاختيار من بينها.  يمكن أن يكون هذا أيضًا ساحقًا ، حيث قد يكون من الصعب اختيار الشخص المناسب لذلك سنساعدك بهاتف رائع من موتورولا وسعره مناسب جدا.


هاتف موتورولا Moto G Play 2023

 

يعد ذلك أرخص هاتف في القائمة يتميز هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، بشاشة من نوع IPS TFT LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

يعمل هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، بمعالج شركة ميدياتك التايوانية من نوع Helio G37، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للزيادة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

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يقدم هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات.

يبلغ سعر هاتف موتورولا Moto G Play 2023 سعر 3080 جنيه في السوق المصري.

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