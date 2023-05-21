أفضل موبايل أندرويد في مصر..بسعر 3000 جنيه فقط

تعد أحد الأشياء الرائعة في هواتف أندرويد Android هو عدد الطرز المتاحة للاختيار من بينها. يمكن أن يكون هذا أيضًا ساحقًا ، حيث قد يكون من الصعب اختيار الشخص المناسب لذلك سنساعدك بهاتف رائع من موتورولا وسعره مناسب جدا.



هاتف موتورولا Moto G Play 2023

يعد ذلك أرخص هاتف في القائمة يتميز هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، بشاشة من نوع IPS TFT LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

يعمل هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، بمعالج شركة ميدياتك التايوانية من نوع Helio G37، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للزيادة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

يقدم هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات.

يبلغ سعر هاتف موتورولا Moto G Play 2023 سعر 3080 جنيه في السوق المصري.