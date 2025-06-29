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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية في ضيافة لميس الحديدي الليلة في “كلمة أخيرة ”

لميس الحديدي ووزير الخارجية
لميس الحديدي ووزير الخارجية
إسراء صبري

حول المواقف المصرية من قضايا الإقليم المشتعلة، يحل وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ضيفاً على لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الليلة (الأحد) التاسعة مساءً على قناة ON.

يكشف الدكتور عبد العاطي بعض ملامح اتفاق غزة المرتقب، والذي تعمل عليه الولايات المتحدة مع الوسطاء من مصر وقطر، كما يتحدث عن الخطة المصرية لما بعد الحرب، بالإضافة إلى مؤتمر إعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته.

ويستعرض وزير الخارجية الموقف المصري من الحرب الإسرائيلية الإيرانية والاتصالات التي قامت بها مصر في هذا الصدد، إضافة إلى المواقف من قضايا أمن البحر الأحمر، الأمن المائي، والعلاقات المصرية الخليجية.

وفي الحوار، يتحدث الدكتور عبد العاطي عن تغيير خارطة الشرق الأوسط التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، والعلاقة مع إسرائيل في ظل حرب غزة.

ويكشف وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج عن موقف مصر من استضافة اللاجئين من دول الجوار والشواغل الشعبية تجاه ذلك.

كما يتطرق للمواقف المصرية من قضايا متعددة مثل العلاقة مع سوريا، سد النهضة، والعلاقة مع إيران.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي لميس الحديدي الولايات المتحدة

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