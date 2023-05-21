ليس الزمالك .. تعرف على وجهة فرجاني ساسي المقبلة بعد الريان

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن ضم نادي الريان القطري لـ فرجاني ساسي نجم الزمالك الأسبق .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الراية القطرية: الغرافة يضم فرجاني ساسي بداية من الموسم المقبل ".

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن إدارة نادي الزمالك تكثف جهودها من أجل استعادة اللاعب فرجاني ساسي لصفوف القلعة البيضاء مجددا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هناك ترحيب كبير داخل النادي الأبيض لعودة اللاعب التونسي، إلا أن اللاعب التونسي لم يحسم أمره حتى الآن، لذلك ستسعى إدارة الزمالك إلى التواصل معه خلال إجازته التي حصل عليها لمدة شهر ونصف بعد الفوز مع فريقه بالدوري القطري.

وستستغل إدارة الأبيض علاقة الصداقة التي تجمع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة واللاعب التونسي في إعادة الأخير مرة أخرى إلى الفريق.