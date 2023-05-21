لرفع المعاناة.. نداء عاجل من البابا فرنسيس لطرفي الصراع في السودان

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، طرفي الصراع في السودان إلى إلقاء السلاح، معبرا عن حزنه إزاء أعمال العنف في البلاد.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، للحضور في ساحة القديس بطرس: "تشجيعاً للاتفاقات الجزئية التي تم التوصل إليها حتى الآن، أجدد مناشدتي الخالصة لإلقاء السلاح".

وأضاف: "أدعو المجتمع الدولي ألا يدخر جهداً حتى تسود لغة الحوار، ويتم رفع المعاناة عن كاهل الناس".

وتابع قائلا: "أرجوكم، دعونا لا نعتاد على الصراعات والعنف، دعونا لا نعتاد على الحرب”.

وأضاف: “وعلينا أن نواصل دعم شعب أوكرانيا التي مزقتها الحرب".

وفي وقت سابق من اليوم،، رحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في السودان.

وقال أوبراين: “يجب على أطراف السودان المتحاربة السماح بإيصال المساعدات”.

وأضاف أنه “يجب على أطراف السودان المتحاربة السماح باستعادة الخدمات الأساسية”.

وكان وقع وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلال المحادثات الجارية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على اتفاق هدنة إنسانية لمدة 7 أيام.