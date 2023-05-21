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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في السودان

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

رحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، اليوم الأحد، بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في السودان.

وقال أوبراين: “يجب على أطراف السودان المتحاربة السماح بإيصال المساعدات”.

وأضاف أنه “يجب على أطراف السودان المتحاربة السماح باستعادة الخدمات الأساسية”.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلال المحادثات الجارية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على اتفاق هدنة إنسانية لمدة 7 أيام.

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وأوضحت قناة “العربية” أن الاتفاق ينص على وقف لإطلاق النار يبدأ سريانه بعد 48 ساعة من لحظة التوقيع، كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة تتكون من السعودية والولايات المتحدة، وتتضمن ممثلين عن كل من الجيش وقوات الدعم السريع.

السودان الأمم المتحدة الجيش السوداني الدعم السريع

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