الخارجية توجه نداء عاجلا للمصريين الراغبين في العودة من السودان.. تفاصيل

طالبت وزارة الخارجية اليوم /الأحد/ المواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التجمع بنقطة مطار "دنقلا" بعد غد الثلاثاء، حيث سيتم الإجلاء جوًا من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحًا.

يأتي ذلك إلحاقًا للبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان، وأكدت أن عمليات الإجلاء تستمر من نقطتي الإجلاء التاليتين: معبر قسطل ( إجلاء بري)ومعبر أرقين ( إجلاء بري).

وتواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

1- 01281943599

2- 01283176894

3- 01283176866

4- 01283176900

5- 01283176913

