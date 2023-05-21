عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان

الإمارات
الإمارات

رحبت دولة الإمارات، اليوم الأحد، بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع في جمهورية السودان إعلاناً لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، وأعربت عن أملها في أن يكون خطوة نحو اتفاق شامل ودائم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم، على جهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي أثمرت توقيع هذه الهدنة لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ويمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة.

وعبرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والوقف الدائم لإطلاق النار بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.

الإمارات.. زيارة هامة لرئيس مجلس الوطني الاتحادي إلى روسيا | تفاصيل

بعد اقتحام بن جفير الأقصى.. الإمارات تطالب إسرائيل بوقف التصعيد

الامارات القوات المسلحة السودانية مليشيات الدعم السريع السودان السعودية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

الإمارات.. زيارة هامة لرئيس مجلس الوطني الاتحادي إلى روسيا | تفاصيل

بعد اقتحام بن جفير الأقصى.. الإمارات تطالب إسرائيل بوقف التصعيد

اقتصاد الإمارات.. انطلاق معرض الشارقة العقاري الخميس المقبل

اقتصاد الإمارات.. غرفة الشارقة تقود بعثة تجارية إلى الهند بدءا من 29 مايو

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. مطالبات بالتمويل والدعم وإجراء الانتخابات بختام جلسات المحليات

وكالة الأنباء العمانية ترصد استقبال الرئيس السيسي للسلطان هيثم بن طارق |شاهد

قيمتها 50 ألف دولار.. تفاصيل فوز الروائي العُماني زهران القاسمي بجائزة البوكر

قوته 6.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب جزر سليمان

قلعة قايتباي تستقبل النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي بهدف في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

في اليوم العالمي للشاي .. 10 حالات يجب الامتناع فيها عن تناوله

فيديو

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ