الإمارات.. زيارة هامة لرئيس مجلس الوطني الاتحادي إلى روسيا | تفاصيل

يقوم وفد برئاسة رئيس مجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، صقر غباش، بزيارة رسمية إلى روسيا، غدا الأثنين، سيتم خلالها بحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس ومجلس الاتحاد الفيدرالي ومجلس الدوما الروسي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويضم الوفد الإماراتي كل من مروان عبيد المهيري، وضرار بالهول الفلاسي، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوطني الاتحادي الإمارتي، صقر غباش، خلال الزيارة جلستي مباحثات مع رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي ورئيس مجلس الدوما الروسي ويلتقي رئيس المجلس التشريعي لمدينة سانت بطرسبرج.

ويشارك غباش خلال الزيارة كضيف شرف الدورة العاشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة الذي يحمل عنوان "علم البيئة حق وليس امتيازا" وسيتم خلاله إبراز جهود دولة الإمارات في دعم التغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة في إطار استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي خلال نوفمبر المقبل.