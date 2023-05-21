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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. انطلاق معرض الشارقة العقاري الخميس المقبل

الامارات
الامارات

يستضيف مركز أكسبو الشارقة في الإمارات خلال الفترة من 25 حتى 28 مايو الجاري الشارقة فعاليات النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري- "إيكرس 2023 " الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة في لجنة القطاع العقاري ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” يمثل معرض الشارقة العقاري- "إيكرس" منصة متميزة لشركات التطوير العقاري للتسويق لمشاريعهم وفرصة للإلتقاء بشرائح مختلفة من المهتمين والمستثمرين لإستكشاف الفرص الإستثمارية في هذه المشاريع العقارية وذلك مع الإنتعاش الذي يشهده القطاع العقاري وما تقدمه حكومة دولة الإمارات من مبادرات ومحفزات إقتصادية تستهدف المقيمين والراغبين بالإقامة والعمل والإستثمار في الدولة بإعتبارها وجهة عالمية مفضلة وآمنة ومستقرة.

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كما يعتبر المعرض الحدث العقاري الأضخم في الدولة والمنطقة حيث يحرص على مواكبة آخر التطورات والمستجدات في عالم العقارات عالمياً وعلى تحقيق التنوع في المشاركة لزيادة التنافسية بين الشركات المشاركة مما يساهم في إحداث نشاط بالسوق العقاري واستقطاب اهتمام شريحة أكبر من المستثمرين والمطورين كما يشهد المعرض هذا العام تنوعا من حيث أساليب العرض المبتكرة ونوعية المشاركات ليجد الزائر فيه كل ما يبحث عنه.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكبر عدد من العارضين منذ انطلاقه من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تشارك في فعالياته أهم شركات التطوير والاستثمار العقاري في المنطقة إلى جانب أهم أصحاب المشاريع والمستثمرين في قطاع العقارات بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية وشركات إدارة العقارات والمشاريع الذين يجتمعون تحت مظلة واحدة لعرض وتسويق مشاريعهم وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال إضافة إلى توفير الخيارات والفرص العقارية المتنوعة للمستثمرين والراغبين بشراء وتملك العقارات من فرص استثمارية وعروض تنافسية حصرية للمستثمرين والراغبين بشراء وتملك العقارات ومنها نظام التقسيط الشهري المباشر للمطور ونظام الدفع بعد الاستلام وخطط سداد وتمويل طويلة الأمد من المطورين مباشرة.

وقال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة : يشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة تطورا ونموا ملحوظا ويواصل مسيرة ازدهاره برؤى وتوجيهات الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حيث يمثل هذا القطاع الحيوي بالنسبة لإمارة الشارقة الداعم الأهم والأكبر للقوة الاقتصادية للإمارة ويعد محفزا لتدفق المستثمرين إليها فضلا عن زيادة جاذبيتها الاستثمارية بفضل التسهيلات الحكومية في هذا الشأن ولعل من أهمها القانون رقم (2) لسنة 2022م الخاص بالتملك العقاري الذي مثل دفعة قوية وخطوة مهمة لدعم القطاع العقاري ومده بالمزيد من عوامل النمو المستدام.

وأكد أن النسخة الجديدة من المعرض تأتي هذا العام لتتوافق مع هذا الواقع المزدهر لقطاع العقارات بالشارقة وتتلاءم في الوقت نفسه مع تزايد إقبال رجال الأعمال والباحثين عن الاستثمار في الإمارة من خلال ما يقدمه من عروض حصرية لزواره وذلك انطلاقا من حرص غرفة الشارقة على الترويج للمشاريع العقارية ومجالات الاستثمار المتاحة في الإمارة ودعم القطاع العقاري والعاملين فيه وتعزيز أهميته في ضوء هذه الطفرة العقارية والنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة.

وأضاف العوضي أن غرفة الشارقة تتطلع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين إلى تقديم نسخة متميزة من هذا الحدث لتعزيز مكانة "ايكرس" كمنصة تفاعلية بارزة تجمع تحت سقف واحد خيارات استثمارية واسعة وتوفر فرصا مجزية لبناء الشراكات وإبرام العقود وشراء العقارات وحزمة من الحلول الفعالة لمواجهة تحديات البناء والتشييد وكذلك الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث والتعرف على أفضل المنتجات والعروض وبرامج التمويل وغيرها من مستلزمات العقارات العصرية والحديثة التي تراعي أعلى معايير الاستدامة والأنظمة الخضراء وترشيد الطاقة.

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