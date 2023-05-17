اقتصاد السعودية| المدينة المنورة تحقق نموًا في أنشطة المقاولات بنسبة 6.4%

أصدرت غرفة المدينة المنورة السعودية، إحصائية حول أنشطة المقاولات بها والتي إرتفعت بنسبة 6.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب الإحصائية المنشورة عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد ارتفع عدد السجلات في أنشطة المقاولات بنهاية الربع الأول لعام 2023 م بنسبة 6.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.02% مقارنة بالربع الرابع 2022م، وبانخفاض 0.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك وفق إحصائية أصدرتها .

وأوضح أمين عام غرفة المدينة المهندس عبد الله أبو النصر، أن عدد السجلات في أنشطة المقاولات بلغ 8,347 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الأول، بانخفاض 3% مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، وبارتفاع 6.4% مقابل الفترة المماثلة من العام السابق.

يذكر أن أنشطة المقاولات، تتمثل في كل أنشطة التشييد والترميم والتمديد والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق، وتمثل أنشطة المقاولات حوالي 17.6% من إجمالي عدد السجلات النشطة المسجلة بالمركز الرئيسي للغرفة، بحسب قاعدة بيانات المنتسبين.