اقتصاد الإمارات.. غرفة الشارقة تقود بعثة تجارية إلى الهند بدءا من 29 مايو

أكملت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الإمارات، استعداداتها لإطلاق بعثة تجارية يقودها مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة إلى جمهورية الهند خلال الفترة من 29 مايو الجاري حتى 2 يونيو المقبل تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند فضلا عن إقامة شراكات جديدة وواعدة بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين الصديقين.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تضم البعثة التي سيترأسها سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عددا من المسؤولين في الغرفة وممثلين ورؤساء لعدد من كبرى شركات القطاع الخاص الصناعية والتجارية العاملة في إمارة الشارقة.

وتأتي هذه البعثة إلى جمهورية الهند انطلاقا من استراتيجية الغرفة الرامية إلى تعزيز التوسع الخارجي واستكشاف أسواق جديدة لمجتمع الأعمال المحلي ولأعضاء الغرفة وتعزيز تنافسيتهم وتأكيد ريادة المنتج المحلي في الأسواق العالمية فضلا عن المساهمة في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022 من خلال العمل على زيادة تدفق السلع والخدمات بين الدولتين الصديقتين بما يؤدي إلى تنشيط قطاعات التصدير الرئيسية وتحفيز الإنتاج الصناعي في قطاعات نوعية.

وتستعرض البعثة التجارية على مدار خمسة أيام مزايا وفرص الاستثمار في الشارقة وما تقدمه الإمارة والغرفة من حوافز وتسهيلات للشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس أعمال لها في الشارقة وتعزيز انتشارها في أسواق المنطقة و تشجيع مجتمع الأعمال الهندي على الاستثمار في القطاعات والمجالات التي تتناسب مع الرؤية الاقتصادية للشارقة وتدعم توجهاتها المستقبلية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وتتضمن أعمال البعثة محطتين في كل من مومباي ونيودلهي ستشهد إقامة ملتقيات أعمال تجمع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية لإطلاق تفاهمات جديدة بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

يشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة شهدت في شهر فبراير 2023 إطلاق مجلس الأعمال المهني الهندي الجديد في إمارة الشارقة ضمن مبادرة الغرفة لتأسيس مجالس الأعمال للدول الشقيقة والصديقة التي تضم رجال أعمال وتكون الجهة التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم وتسهم في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.

و حققت التدفقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والهند بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ تأثيرات إيجابية حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 45.5 مليار دولار أمريكي في الأشهر الـ11 الأولى من 2022 وذلك بزيادة سنوية 6.9 % عن الفترة المماثلة من 2021 .