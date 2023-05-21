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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الجامعة العربية: إطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة

صدى البلد

   عقد مجلس وزراء الصحة العرب، اليوم الأحد، أعمال اجتماع الدورة العادية (59) برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجنيف.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إلى أن الدورة (59) لمجلس وزراء الصحة العرب شهدت إطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة بحضور الوزراء العرب، ومشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
‏وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تعد مرجعا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات سكانها، حيث أبرزت الجائحة أن أنظمة الإدارة المالية العامة الحالية لا تزال تشكل عائقا أمام التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التي رفعت من المكتب التنفيذي والتي تم إقرارها وهي البند الخاص بالأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل والذي يعد بندا دائماً في إطار المواضيع المدرجة على مجلس وزراء الصحة العرب،
وقد طالب المجلس، مدير عام منظمة الصحة العالمية التدخل الفوري لوقف الممارسات غير الإنسانية والمنافية للاتفاقيات الدولية التي تعتدي على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وتمنع الفرق الصحية من القيام بواجباتها وتعيق وصول إمدادات الوقود والتيار الكهربائي إلى المستشفيات والمراكز الصحية الفلسطينية.
واعتمد المجلس الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية والتي سيلقيها وزير الصحة في الجمهورية اليمنية، وتنظيم مؤتمر ومعرض عربي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والذي ستستضيفه مملكة البحرين تحت مظلة مؤتمر ومعرض المنامة الصحي في دورته الثانية في مملكة البحرين، في الفترة من 7-9 ديسمبر 2023 ، تحت رعاية الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إلى أنه في ضوء المستجدات الإنسانية الملحة للدول العربية، عرض على وزراء الصحة العرب موضوع التنسيق العربي للإغاثة والمستجدات الإنسانية الصحية، وقد كلف المجلس الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بالدعوة لعقد اجتماع لتنسيق الجهود العربية في الشأن الإنساني بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وذلك للاستفادة من خبرات كافة الجهات العاملة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية في المنطقة العربية، كما تم تكليف الأمانة الفنية بعقد اجتماع للجنة العربية الصحية للطوارئ لتفعيل عملها. 
وناقش المجلس الاستراتيجية الخاصة بتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، وكلف المجلس الأمانة الفنية بعرض التجارب العربية الناجحة في هذا الشأن لبناء وتنمية قدرات الموارد البشرية استجابة للاحتياجات الصحية للأمهات والأطفال والمراهقات، ولتبادل الخبرات المختلفة بين الدول العربية الأعضاء.
وأقر المجلس تفعيل مبادرة المحفظة الوردية الخاصة بصحة المرأة العربية.
كما أقر المجلس تشكيل المكتب التنفيذي الجديد لمجلس وزراء الصحة العرب. 
وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى أن أعمال الدورة 76 لجمعية الصحة العالمية تعقد هذا العام تحت شعار إنقاذ الأرواح والصحة للجميع، وتشهد اجتماعات مهمة من ضمنها صحة المرأة والطفل والمراهق (2016-2030)، والتغطية الصحية الشاملة، والاعلان السياسي للاجتماع رفيع المستوى المعني بالوقاية من الامراض غير المعدية، والتأهب والاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، ومناقشة مسودة الاستراتيجية العالمية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها، والأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، واستئصال شلل الأطفال والمستجدات في هذا الشأن.

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