112.5 مليون جنيه صافي ربح النيل للأدوية خلال الـ10أشهر الأولي من 2022/2023

أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفع صافي ربحها شامل الضريبة خلال الـ10 أشهر المنتهية في أبريل الماضي بنسبة 7.34%.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، تحقيق أرباحًا خلال الفترة من يوليو إلى أبريل بقيمة 112.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 104.8 مليون جنيه خلا الفترة المقارنة.

وبلغ صافي ربح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، نحو 78.51 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 69.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 783.65 مليون جنيه، مقابل 677.28 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

واعتمدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024، بصافي ربح 158.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

منتجات الشركة

وتعد شركة النيل للأدوية من أكبر شركات الأدوية فى الشرق الأوسط، وتقوم الشركة بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية.

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ،ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى (28%) مملوك للقطاع الخاص بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام



