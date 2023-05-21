عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

112.5 مليون جنيه صافي ربح النيل للأدوية خلال الـ10أشهر الأولي من 2022/2023

النيل للادوية
النيل للادوية

أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفع صافي ربحها شامل الضريبة خلال الـ10 أشهر المنتهية في أبريل الماضي بنسبة 7.34%.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، تحقيق أرباحًا خلال الفترة من يوليو إلى أبريل بقيمة 112.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 104.8 مليون جنيه خلا الفترة المقارنة.

وبلغ صافي ربح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، نحو 78.51 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 69.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 783.65 مليون جنيه، مقابل 677.28 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

txt

النيل للأدوية: 1.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة بالموازنة المقبلك

txt

قطاع الأعمال: هناك خطة طموحة لتطوير مصانع القابضة للأدوية والكيماويات

واعتمدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024، بصافي ربح  158.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

منتجات الشركة 

وتعد شركة النيل للأدوية من أكبر شركات الأدوية فى الشرق الأوسط، وتقوم الشركة بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية.

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ،ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى (28%) مملوك للقطاع الخاص بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام


 

النيل للادوية القابضة للادوية وزارة قطاع الاعمال العام صافى ربح جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

مقتل حفيد علي الكسار دهسا بـ سيارة في البحيرة

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

أرخص سيارة تويوتا كروس أوفر 2023 في السعودية

أحمد موسى: أناشد إدارة الأهلي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الوداد.. فيديو

الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

قوات بوتين "منهكة".. قائد روسي سابق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ