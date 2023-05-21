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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة المطاعم تفجر مفاجأة عن واقعة طرد فتيات محجبات.. فيديو

طرد فتيات بسبب الحجاب
طرد فتيات بسبب الحجاب

علق علي كامل منصور، عضو غرفة المطاعم والمنشآت بالاتحاد المصري للغرف التجارية، على واقعة طرد فتيات بسبب الحجاب، قائلا: "لم نتلق أي بلاغ بهذا الشأن".

 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لم نتلق أي شكوى من هذا السياق"، مضيفا: "نرحب بجميع الأخوة العرب".

 

وأضاف علي كامل منصور، عضو غرفة المطاعم والمنشآت بالاتحاد المصري للغرف التجارية، : "لا يمكن لصاحب أي منشأة أن يمنع أي شخص من دخول المكان، لأنه في حالة المخالفة أو تضرر أي مواطن سواء عربي أو مصري، سيتم غلق المنشأة فورا".

 

ما حدث ترويج للمنشأة

 

وتابع علي كامل منصور، عضو غرفة المطاعم والمنشآت بالاتحاد المصري للغرف التجارية، : "الحجاب المصري أو الجلباب مرحب بهم في أي مكان"، مؤكدا: "المخالفة تتضمن غلق المنشأة فورا"، موضحا: "ما حدث ترويج للمنشأة ولم نتلقى أي شكوى".

غرفة المطاعم الإعلامية عزة مصطفى برنامج صالة التحرير الاتحاد المصري المطاعم

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