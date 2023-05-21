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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب اجتماع وزير التنمية المحلية.. محافظ الغربية يناقش موقف توريد القمح

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا لمناقشة تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والصادرة اليوم في اجتماعه مع المحافظين بخصوص منظومة توريد القمح المحلي، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة والعميد إيهاب عبد الحليم رئيس مباحث التموين.

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وأوضح محافظ الغربية أن اجتماع وزير التنمية المحلية مع المحافظين ناقش موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن بالإضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد .

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وأكد المحافظ على توجيهات القيادة السياسية بأهمية تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين وصرف المستحقات أولاً بأول لتعزيز نسب التوريد المستهدفة وإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً استراتيجياً مهماً للدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية .

وأشار رحمي إلى أن المحافظة قامت بالفعل بفتح الجمعيات الزراعية لاستقبال القمح من المزارعين مع توفير ميزان بكل جمعية زراعية، كما وجه رؤساء المراكز  بنقل كميات القمح التي يتم توريدها من المزارعين في الجمعيات الزراعية يوميا إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بشكل دوري في محيط الصوامع والشون ومواقع التخزين، مع تخصيص سيارات تجوب شوارع القرى بجميع الوحدات المحلية للتوعية لحث المزارعين على توريد القمح.

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وقال المحافظ إن صوامع وشون المحافظة استقبلت منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن 122 ألف 506 طن من القمح، حيث تم اليوم استلام 1994,912 طن من البنك الزراعي، 1219,326 طن من شركة المطاحن، 191,483 طن من الشركة المصرية القابضة وذلك بإجمالي 3405,721 طن.

وتناشد المحافظة جموع المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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