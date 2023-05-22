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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ابحث معنا.. ساندي متغيبة عن منزلها في ظروف غامضة

صدى البلد

تغيبت الطفلة ساندي محمد عبد المنصف ، عن منزلها بمحافظة مرسي مطروح ، ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها لدى أقاربهم أو أصدقائها أو بمنطقة سكنهم.

وقال والدها، في رسالة لخدمة “بين الناس” التي يقدمها “صدى البلد”: “تغيبت ابنتى سندي محمد عبد المنصف ، البالغة من العمر 11 عاماً، عن منزلها  بمحافظة مرسي مطروح ، فى ظروف غامضة، منذ صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 / 5 / 2023، وموبايلها مقفول ومحدش عارف يوصلها".

وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجدها، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي فى بنتى الغائبة نور عينى وأغلى من حياتى".

وتابع: "بعد غيابك كل حاجة سودا فى حياتى وبدعى ربنا سبحانه وتعالى أن ترجعي سالمة غانمة من أجل أمك وإخوتك وأبوكِ المريض سندك فى الدنيا الغدارة، إحنا بنموت يا بنتي كل دقيقة وكل ثانية بتعدى وإنتى بعيدة عننا ومش عارفين حاجة عنك، أتمنى من الله عز وجل أن تكونى بخير، نفسى أشوفك وأحضنك وأضمك إلى صدرى قبل ما أموت لأنك وحشتينى".

واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم أو أختكم، بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكو، أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال أسرتها التى كاد قلبها ينفطر على غيابها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الرقم

01014837385


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أصحاب القلوب الرحيمة ظروف غامضة محافظة مرسى مطروح

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