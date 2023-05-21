دوري أبطال أفريقيا.. مدرب صنداونز: أتمنى للوداد المغربي كل التوفيق في النهائي

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، تصريحات مدرب صن داونز بشأن مباراة الاهلي والوداد في نهائي افريقيا .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" مدرب صنداونز: أتمنى للوداد كل التوفيق في النهائي ".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما صعد الوداد المغربي إلي المباراة النهائية على حساب صن داونز وضرب موعدًا مع النادي الأهلي.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.