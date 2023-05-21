مجدي يوسف: هناك قلق من أن تكون الذراع الروسية العسكرية بلا حدود

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد بالاتحاد الأوروبي، إن تسليم أوكرانيا طائرات إف 16 من أهم الملفات على طاولة اجتماع وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد بالاتحاد الأوروبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "طائرات إف 16 تحتاج إلى تدريبات صعبة للطيارين الأوكرانيين.

وأشار مجدي يوسف، مراسل صدى البلد بالاتحاد الأوروبي،: "هناك قلق خلال الفترة المقبلة من أن تكون الذراع الروسية العسكرية بلا حدود"، مضيفا: "لم يتم الوصول إلى مرحلة النووي حتى الآن".

وأوضح مجدي يوسف، مراسل صدى البلد بالاتحاد الأوروبي،: "روسيا سترد بقسوة على أوكرانيا"، مشيرا: "روسيا لديها قدرة نووية أن تبيد أوروبا في ساعة واحدة".

وأكمل مجدي يوسف، مراسل صدى البلد بالاتحاد الأوروبي،: "روسيا لا تعتبر حتى الآن أن الحرب مباشرة مع أوروبا، وعندما تعتبر أن الحرب مباشرة مع أوروبا ستبدأ في استخدام النووي".

