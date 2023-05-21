المجر تطالب بتوضيحات من أوكرانيا وبروكسل بشأن خط أنابيب دروزبا

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إن المجر تنتظر تفسيرات من أوكرانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن التقارير المتعلقة باحتمال توقف إمدادات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب دروزبا.



في الأسبوع الماضي ، ذكرت وسائل الإعلام أن فون دير لاين عرضت على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعليق خط أنابيب دروزبا ، الذي ينقل النفط الروسي إلى المجر من بين دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، كجزء من الحزمة 11 من العقوبات ضد موسكو.

ذكرت صحيفة أعمال بريطانية في وقت لاحق أن الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع حظر النفط الروسي عن طريق قطع العبور عبر دروجبا ، مضيفة أن المفوضية الأوروبية رفضت الإدلاء بأي تعليقات.

وقال زيجارتو لمحطة إذاعية مجرية 'لم نتلق أي تفسيرات بخصوص هذا من كييف. أعتقد أن هذه قضية ذات أهمية كبيرة بحيث يتعين على رئيس المفوضية الأوروبية أن يقدم بنفسه تفسيرات لأن أمن الطاقة هو مسألة سيادة'.



وأوضح أنه إذا حاول شخص ما جعل إمدادات الطاقة الآمنة مستحيلة لدولة ما ، فيمكن اعتبار ذلك انتهاكًا لسيادة البلاد.



وقال الوزير إن المعاهدات الدولية تضمن للمجر عبور إمدادات النفط من أوكرانيا ، واتهم أوكرانيا وكرواتيا باستغلال الصراع لرفع رسوم النقل من خمس إلى ست مرات.