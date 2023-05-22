فتحي مبروك: الأهلي فريق منظم دفاعيًا.. وأسلوب كولر مُريح للاعبين

أكد فتحي مبروك المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر في الوقت الحالي مميز للغاية ونجح في عبور الترجي التونسي بالفوز ذهابا وايابا والصعود لنهائي البطولة القارية عن جدارة واستحقاق.

وقال: "ثبات التشكيل والتنظيم الدفاعي والهجومي والأسلوب التكيتيكي لكولر أصبح مريحا للاعبيه، وهو ما جعل الفريق يظهر بشكل جيد، كما أن اللاعبين فهموا خطط المدير الفني وحفظوا أدوارهم داخل المستطيل الأخضر، وتطور أداء الفريق بشكل ملحوظ".

وأضاف: "الوداد المغربي كان أفضل من صن داونز، الذي كان يشعر بقدرته على حسم اللقاء، لكن الوداد لعب بروح عالية واستطاع تحقيق المفاجأة، خصوصا ان التوقعات كلها كانت تصب في مصلحة الجنوب افريقي، في ظل قدراتهم الفردية والمهارية والتكتيك المميز الذي يلعبون به".

وأكمل: "الأهلي منظم دفاعيا بشكل جيد، والفرق الكبرى دائما تحتاج لدفاع قوي، وهو من أحد العوامل المميزة في الفريق مؤخرا".