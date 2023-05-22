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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تتصرف إزاي لو بتواجه مشكلة في إشعارات واتساب

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

يواجه مستخدمو تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp في بعض الأحيان بعض المشكلات الطارئة، والتي قد تسبب لهم إزعاجا كبيرا ، ومن بين هذه المشكلات، تعطل الإشعارات فجأة والتي قد تؤدي بدورها إلى تفويت المستخدمين للرسائل المهمة.   

 

وبحسب صحيفة India Today فإن الإشعارات في واتساب WhatsApp تعمل على توجيه انتباه المستخدمين إلى الرسائل المهمة، وقد يكون من غير الملائم أو المزعج دون داع أن تفوتك هذه الرسائل الحاسمة في بعض الأحيان.

 

ويمكن حل مشكلة تعطل الإشعارات في واتساب WhatsApp بهذه الطرق : 

 

حل مشكلة تعطل الإشعارات في واتساب على آيفون 

 

افتح تطبيق "الإعدادات".
انقر أو اضغط على "الإشعارات ".
اختر "واتساب " من قائمة التطبيقات، وتخطي إلى الخطوات التالية إذا كنت لا ترى التطبيق معروضًا في قائمة التطبيقات.
بدّل بين أزرار "الأصوات" و "الشارة" و "CarPlay" وإيقاف تشغيلها.
يجب أن تبدأ في تلقي إشعارات واتساب إذا قمت بإيقاف تشغيل الإعدادات.

 

حل مشكلة تعطل الإشعارات في واتساب على أندرويد 

 

قم بتنشيط "الإعدادات".
انقر أو اضغط على "التطبيقات والإشعارات".
اختر "واتساب " ثم "الإشعارات" من قائمة التطبيقات.
قم بتنشيط جميع الإشعارات التي تم إيقاف تشغيلها حاليًا.

 

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