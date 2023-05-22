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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

توابيت المومياوات والأخشاب القديمة.. كيف تخبرنا بمناخ مصر القديمة والأزمات والحروب ؟

مومياوات
مومياوات

دراسة جديدة عن كيفية استخدام المومياوات لفهم المناخ في مصر القديمة، حيث يستخدم العلماء حاليًا تقنيات جديدة لدراسة تركيبة المومياوات وأخشاب التوابيت للحصول على بيانات حول المناخ في الفترة الزمنية التي عاشت فيها المومياوات.

دراسة على المومياوات والأخشاب القديمة

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “إل باس” الإسبانية، يمكن أن تكشف دراسة تركيبة المومياوات عن معلومات هامة حول المناخ في مصر القديمة، مثل درجات الحرارة ومعدل الأمطار. ويمكن أن تساعد هذه المعلومات على فهم كيفية تغير المناخ عبر التاريخ وتأثير ذلك على الحضارات القديمة.

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وبفضل المناخ الجاف في مصر، غالبا ظلت كل الآثار والمومياوات في حالة جيدة، وخضعت للدراسة لسنوات لفهم المجتمع االمصري القديم، لكنها جذبت اهتمام الباحثين مؤخرًا بسر آخر وهو ما الذي جعلها في أفضل حال حتى الآن.

ويحاول مجموعة من العلماء السويديين استخدام الألواح الخشبية للتوصل إلى مناخ غرب البحر الأبيض المتوسط ​​في زمن مصر الرومانية.

 يوضح فرانسوا بلونديل، الباحث من جامعة جنيف وأحد قادة الدراسة: "الأشجار عبارة عن أرشيفات تحتوي على الكثير من المعلومات ، مثل تأثير المناخ على نموها وفترات الجفاف".

ويشرح بلونديل، أنه يكمن مفتاح إعادة بناء مناخ الماضي في العرض، حيث تشير الحلقات السميكة إلى نمو أسرع أي سنوات يكون فيها هطول الأمطار أكبر، أما الحلقات الضيقة تشير إلى عام من الجفاف.

ويمكن أن تكشف المقارنة بين أنماط حلقات النمو من الأنواع المختلفة عن تقلبات مناخية على مر السنين، “لتبسيط الأمر: يمكن أن تعبر الحلقة العريضة عن مناخ وبيئة مناسبين ، وحلقة ضيقة مناخ أو بيئة سيئة”.

جمع وتحليل 1700 لوح خشب قديم

وقام الباحثون بتحليل أكثر من 1700 من هذه الألواح الخشبية. في 451 حالة ، تمكنوا من تحديد أنواع الأشجار ، التي نما بعضها في مصر والبعض الآخر تم استيراده من أماكن أخرى ، بما في ذلك شبه الجزيرة الأيبيرية.

 كانت الأنواع الأكثر شيوعًا هي أشجار الأرز والصنوبر والتين والشجيرات من جنس Tamarix . كما ظهرت أشجار السرو والتنوب والزيتون والزان.

من بين جميع الألواح الخشبية التي تم تحليلها ، تمت دراسة أنماط حلقات النمو لأشجارها في 242 حالة ، 80٪ منها بها أقل من 50 حلقة ، و 18٪ بين 50 و 100 ، و 2٪ بأكثر من 100. على الرغم من أن العينة ليست كذلك ومع ذلك فهو كافٍ لإعادة تكوين مناخ مصر الرومانية وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​.

وفي هذه الحالة، فإن الآلاف من توابيت المومياوات محفوظة في مجموعات المتاحف في جميع أنحاء العالم. ويضم متحف اللوفر في باريس وحده 852 منهم. على الرغم من أن كل عينة لها حلقات قليلة.

تحديد المناخ المصري

يوضح بلونديل: "حتى لو لم نتمكن من تحديد المناخ المصري ، فسنحصل على الأقل على اتجاه لأحداث مناخية ملحوظة في جزء كبير من شرق البحر الأبيض المتوسط". 

ويتابع: "نظرًا لأن الدراسة لا تزال جارية ، لا يزال من الصعب إعطاء إجابة دقيقة ، ولكن اتجاه المناخ في منطقة جغرافية أكبر سيكون المؤشر الأول لفهم تأثير المناخ على هذا الجزء من الإمبراطورية الرومانية."

يوضح الباحثون أن التحليل يمكن أن يكون مفيدًا ليس فقط في اكتشاف الاتجاهات المناخية على مساحة كبيرة، ولكن أيضًا لفهم أفضل للعديد من الأحداث التي ميزت تاريخ مصر الرومانية والإمبراطورية الرومانية عبر المنطقة ، بما في ذلك فترات الازدهار والأزمات . .

الأخشاب اكتشاف الحضارات القديمة الرومانية الحضارات المومياوات

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