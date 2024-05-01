لاعب طائرة الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع النادي

أعلن رضا هيكل، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك رحيله عن القلعة البيضاء.

وكتب هيكل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:"بناء على طلب رحيلي واصراري لظروف أسرية خاصة وتفهم المجلس لموقفي تم فسخ العقد بالتراضي بناء على رغبتي الخاصة نظراً لظروف أسرية دون تدخل أي طرف أو ضغط من أي شخص داخل النادي وتم الاتفاق على عدم لعبي لأي ناد داخل مصر إلا بيتي نادي الزمالك .

وأضاف : "أطالب جماهير الزمالك الوفية والعظيمة في كل مكان بدعم مجلس الإدارة الذي يعمل لحل أزمات كبيرة وإرث لا يتحمل مسؤوليته من أجل رفع اسم نادينا بشكل عام وفريق الطائرة بشكل خاص".

واختتم :"أشكر الجميع على الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية وأطالبهم بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق ".