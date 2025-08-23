قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

صحح مفاهيمك.. مبادرة دعوية خارج المساجد بمشاركة 15 وزارة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن البرامج الدعوية الجديدة، وعلى رأسها مبادرة «صحح مفاهيمك»، تمثل تحولًا جذريًا عن الحملات التقليدية، حيث باتت المبادرات التوعوية أكثر شمولًا وتستند إلى التعاون مع أكثر من 15 وزارة ومؤسسة وطنية، بهدف تعزيز معركة الوعي ومواجهة القضايا المجتمعية.

منابر جديدة: من المساجد إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة

وأشار رسلان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن فعاليات المبادرة لم تعد محصورة في المساجد، بل امتدت إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة، مع تركيز خاص على فئة الشباب والمراهقين، وهي الفئة الأكثر عرضة للمفاهيم المغلوطة والانجراف خلف الإدمان والتطرف.

بناء البرامج على دراسات اجتماعية دقيقة

أوضح المتحدث باسم الوزارة أن المبادرة تستند إلى دراسات ميدانية يقدمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لتحديد طبيعة المشكلات داخل كل منطقة أو محافظة، مثل قضية الغارمات، والإدمان، ومشكلات التربية الأسرية. كما يتم الاعتماد على بيانات وزارة التضامن الاجتماعي في الجانب الخيري.

وأكد رسلان أن الوزارة وضعت ثلاثة مستويات للخطاب التوعوي، موجهة إلى المتخصصين، والمثقفين، وفئة الأطفال والمراهقين، مع استخدام وسائط إلكترونية تناسب الفئات الأصغر سنًا، مشيرًا إلى أن الإدمان الإلكتروني بات يُنظر إليه كقضية لا تقل خطورة عن الإدمان التقليدي.

وشدد على أن الوزارة لا تكتفي بإطلاق البرامج فقط، بل تعتمد منهجية علمية تبدأ برصد المشكلة، ثم مواجهتها، يليها قياس مردود الحملات الدعوية بشكل دوري، سواء كل أسبوعين أو شهر أو ربع سنة، لضمان تحقيق الأثر المطلوب على مستوى الوعي والسلوك داخل المجتمع.

صحح مفاهيمك وزارة الأوقاف قصور الثقافة

